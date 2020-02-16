Общество

ТАССТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газета10:30

Подробнее о событии

Кто слил

Российская газета18:28

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новости12:15

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАСС15:12

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ru14:10

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБК14:09

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известия13:00

ЦБ: средний ущерб от телефонных мошенников составляет 10–15 тыс. рублей

Коммерсантъ15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM 01:44
Общество

Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Радио Sputnik 05:53
Здоровье

Медики дали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, следует отказаться от фастфуда и другой вредной пищи, а также от алкоголя.
Shraibikus News 05:11
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС 12:30
Гаджеты

Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip

Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
UfacityNews.ru вчера в 16:14
Происшествия

Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске

Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
АСТВ 18:35
Культура

Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре

Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.
Коммерсантъ 17:22
Политика

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
РИА Новости 09:40
Общество

У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess

Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 14:57
Спорт

Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ

Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
РИА Новости 16:49
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru 14 февраля в 11:56
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Sport.ru 06:44
Экономика

Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков

Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
Известия 17:57
Биатлон

Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Пятый канал 03:29
Наука

В Иркутске готовят программу новых глубоководных исследований Байкала

"Рифты" Директор опытно-конструкторского бюро океанологической техники РАН Сергей Суконкин сообщил ТАСС, что глубоководные обитаемые аппараты "Рифт-1" и "Рифт-2" (которые сейчас стали называть "Байкал-1" и "Байкал-2" в связи с новыми планами по изучению озера), начали создавать в 1980-х годах для Академии наук.
ТАСС Наука 14 февраля в 20:21
Экономика

Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи на Дальнем Востоке

Заметно выросшие на Дальнем Востоке цены на овощи в связи с закрытием границы с Китаем уже начали снижаться.
REGNUM 14 февраля в 04:37
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Единоборства

Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Известия 14 февраля в 04:09
Футбол

Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»

Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Матч ТВ 14:16
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности

Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Телеканал 360° 18:06
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости 17:35
Происшествия

В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек

В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Коммерсантъ 18:26
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Армия и оружие

Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией

США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
РБК 17:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
iReactor 17:13
Общество

«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам

Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
Газета.Ru 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное