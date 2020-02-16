Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.

с чего всё началось

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

Общество Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.

Происшествия Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.

Культура Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.

Общество У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Спорт Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.

Наука В Иркутске готовят программу новых глубоководных исследований Байкала "Рифты" Директор опытно-конструкторского бюро океанологической техники РАН Сергей Суконкин сообщил ТАСС, что глубоководные обитаемые аппараты "Рифт-1" и "Рифт-2" (которые сейчас стали называть "Байкал-1" и "Байкал-2" в связи с новыми планами по изучению озера), начали создавать в 1980-х годах для Академии наук.

Здоровье Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.

Религия Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.