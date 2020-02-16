Общество
ТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось
Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.Российская газета10:30
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Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
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Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
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Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
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В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
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По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Назвали сладости, которые не навредят при диабете
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Биатлон
Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Теннис
Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге
Энергетика
Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
Политика
Депутат Рады назвал Кубань частью украинского мира
Депутат Рады с октября 2019 года является главой депутатского объединения, которое декларирует своей задачей возврат в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в том числе Кубани.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
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Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.