Общество

ТАССТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газета10:30

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ЦБ: средний ущерб от телефонных мошенников составляет 10–15 тыс. рублей

Коммерсантъ15:20

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАСС15:12

Телефон недоверия

Российская газета10:30

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБК14:09

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известия13:00

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новости12:15

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ru14:10
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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
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Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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