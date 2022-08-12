Банк России включил в проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) в качестве альтернативного сценарий глобального финансового и экономического кризиса, который при сочетании факторов может начаться уже в начале следующего года.
"Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках", - говорится в документе.
Министерство культуры и информационной политики Украины разрабатывает законопроект о статусе английского языка в стране, который позволит употреблять его в определенных публичных сферах общественной жизни.