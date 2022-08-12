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Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризиса

Банк России включил в проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) в качестве альтернативного сценарий глобального финансового и экономического кризиса, который при сочетании факторов может начаться уже в начале следующего года.
Ведомости
"Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках", - говорится в документе.
РИА Новости
В странах с формирующимися рынками, особенно в тех, где сложился большой объем внешнего долга, из-за роста внешних ставок может заметно снизиться устойчивость финансового положения.
РИА Новости
При базовом сценарии по итогам года падение ВВП России составит четыре-шесть процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне одного-четырех процентов, считают в ЦБ.
Lenta.ru

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