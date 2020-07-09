Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости08:53

Подробнее о событии

Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»

Московский Комсомолец11:56

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии причин для деноминации в России

Интерфакс09:21

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости08:53
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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

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Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

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Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
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Деловое.ТВ 11 июля в 04:16
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
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Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.
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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
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В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

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Ремчуков пояснил, почему Путин не пойдет на новый срок в 2024 году

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею повышения налогов для богатых.
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Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

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СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

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Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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