Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости08:53
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Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»
Московский Комсомолец11:56
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Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
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Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом
Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.
Спорт день за днем 15:59
Политика
Трамп поздравил Дуду с переизбранием президентом Польши на второй срок
Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, выразив надежду на развитие сотрудничества в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций.
ТАСС 19:22
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Газета.Ru 04:26
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Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Песков: в России уже реализуют идею повышения налогов для богатых
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею повышения налогов для богатых.
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Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
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Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
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В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
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