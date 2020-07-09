с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 677

Общество Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» Обе нитки газопровода «Северный поток» останавливаются для планового техобслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.

Гаджеты Названы секретные функции смартфонов Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем. 49

Политика Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме. 3

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 251

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 222

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,4K

Экономика Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).

Футбол Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.

Политика Трамп поздравил Дуду с переизбранием президентом Польши на второй срок Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, выразив надежду на развитие сотрудничества в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций.

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 217

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 27

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 185

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 20

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 5

Политика Ремчуков пояснил, почему Путин не пойдет на новый срок в 2024 году Российский журналист и политик Константин Ремчуков, который является главным редактором «Независимой газеты», а в 2018 году возглавлял предвыборный штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы, в интервью американскому изданию The National Interest пояснил, почему президент РФ Владимир Путин в 2024 году может уйти в отставку.