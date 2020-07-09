Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Набиуллина: деноминация рубля не планируется

Коммерсантъ09:13

Банк России не намерен проводить деноминацию рубля

Газета.Ru08:55

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости08:53
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Общество

Россиян освободили от расходов на установку и поверку электросчётчиков

Граждан освободили от всех расходов на электросчётчики и от их поверки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
Калининград.Ru 02:30
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
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Шоу-бизнес

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Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
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Составы Virtus.pro по Доте вошли в топ-3 Европы по основным показателям на турнирах

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Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Общество

«Норникель» направил 6 млрд руб. на ликвидацию аварии в Норильске

ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей.
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В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево

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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

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От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
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Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

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Глава непризнанного Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях 1998–1999 годов.
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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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