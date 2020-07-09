Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости08:53

Подробнее о событии

Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»

Московский Комсомолец11:56

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии причин для деноминации в России

Интерфакс09:21

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости08:53
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По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
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В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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