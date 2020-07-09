с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 5

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 213

Спорт Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

Политика В ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке. 152

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы. 7

Армия и оружие Херсонские власти просят СНБО увеличить количество военных в регионе В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 762

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Футбол «Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера» Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 676