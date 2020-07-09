Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
Читать в источнике
Оценить849
с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»
Московский Комсомолец11:56
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Политика
В ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края
В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке.
Газета.Ru 19:24
Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Политика
Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Технологии
В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния 02:33
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
Лезги газет вчера в 16:28
Армия и оружие
Херсонские власти просят СНБО увеличить количество военных в регионе
В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.
Новостной фронт 07:32
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Футбол
Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!
В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Кино
Sony перенесла «Охотника на монстров» с Миллой Йовович на 2021 год
Киноафиша России 04:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат 11:55
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Спорт
Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты
Ганус обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд, хотя аудит нашел нарушения финансовой деятельности агентства.
Газета.Ru 15:49
Футбол
Гранада — Реал 1:2
RT на русском 17:54
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения
Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений.
REGNUM 17:29