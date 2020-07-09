Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия начнет готовить открытие международного авиасообщения с 15 июля.
Коммерсантъ 13:56
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет
Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
Эхо Москвы 05:32
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении нескольких военных объектов в Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких военных объектов и техники на территории Армении в приграничном Товузском районе.
РИА Новости 13:49
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Экономика
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии.
ТАСС 03:24
Армия и оружие
В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.
ТАСС 04:28
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa 08:33
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Культура
«Доктор Рейнальдо» из сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Раймундо Капетильо запомнился российским зрителям ролью доктора Рейнальдо в телесериале «Дикая Роза».
Passion.ru 12:57
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Официальная премьера кроссовера Nissan Ariya запланирована на 15 июля 2020 года, причем производитель представил финальный видеотизер, который определит особенности дизайна экстерьера новинки.
ToDay News Ufa 07:22
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Общество
В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу
Дети в возрасте до 10 лет легче всего переносят заражение коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Московский Комсомолец 13:02
Армия и оружие
Постановление о светомаскировке и комендантском часе напугало жителей Украины
Установление специального режима светомаскировки и введение комендантского часа, как следует из постановления КМ Украины, начинается немедленно после приказа Верховного Главнокомандующего, то бишь ни дня не служившего в каких-либо войсках Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 14:09
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США
РИА Новости 14:03
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Музыка
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19