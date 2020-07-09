С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 58

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Армия и оружие Азербайджан заявил об уничтожении нескольких военных объектов в Армении Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких военных объектов и техники на территории Армении в приграничном Товузском районе.

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 113

Экономика В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии. 16

Армия и оружие В России создали новый легкий броневик «Стрела» Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. 19

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 687

Происшествия При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка». 28

Политика В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. 341

Футбол Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака» Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Официальная премьера кроссовера Nissan Ariya запланирована на 15 июля 2020 года, причем производитель представил финальный видеотизер, который определит особенности дизайна экстерьера новинки. 8

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 52

Общество В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу Дети в возрасте до 10 лет легче всего переносят заражение коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 3

Армия и оружие Постановление о светомаскировке и комендантском часе напугало жителей Украины Установление специального режима светомаскировки и введение комендантского часа, как следует из постановления КМ Украины, начинается немедленно после приказа Верховного Главнокомандующего, то бишь ни дня не служившего в каких-либо войсках Владимира Зеленского.

Технологии Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль. 28