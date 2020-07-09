с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Происшествия Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков. 21

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 718

Армия и оружие Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка. 18

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 403

Происшествия Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи. 24

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 498

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 301

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 168

Общество Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах. 2