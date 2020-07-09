Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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