Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости13 июля в 08:53
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Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
RT на русском вчера в 10:13
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Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону Украину, Иран и Ливию
Радио Sputnik 08:45
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
Общество
В России обнаружено свыше 100 штаммов коронавируса
В России выделили больше 100 штаммов коронавируса.
Профиль 08:46
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие
Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории
На линии соприкосновения вдоль расположенного юго-восточнее новой горячей точки Нагорного Карабаха, в традиционной зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном, бои не идут.
РБК 08:14
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Экономика
Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года.
Вечерняя Москва 08:29
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Общество
Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат
Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году.
Live24 01:27
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
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Московский Комсомолец 04:04
Экономика
Американская нефть столкнулась с новым врагом
Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57