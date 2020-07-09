Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новостивчера в 08:53
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Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Политика
В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
Общество
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
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Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Происшествия
Ефремов предлагал взятку сотрудникам ГИБДД после ДТП в Москве
Пользователи сети опубликовали уникальные кадры, где Ефремов предлагает сотрудникам ГИБДД взятку.
iReactor вчера в 13:39
Происшествия
В Краснодаре из подтопленного трамвая эвакуировали 11 человек
Во вторник, 14 июля, в Краснодаре в результате ливня подтопило трамвай и пути, оттуда эвакуировали 11 человек.
СочиСтрим 09:52
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Футбол
Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе
Хавбек столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.
Газета.Ru 14:59
Космос
Экс-ученый NASA: США допустили прокол с высадкой на Луне в 1969 году
Экс-сотрудник NASA признался, что в командном центре долго не могли понять на какую часть Луны приземлялись астронавты.
ПолитРоссия 12:02
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Футбол
Опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ
Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Норвича" на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 14:47
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Общество
Собчак использовала видео своего задержания для рекламы
В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян
Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы.
RT на русском 11:52
Технологии
Американцы представили исследовательского робота с телескопической рукой
Компания Hello Robot представила подвижного робота Stretch RE1 с манипулятором, предназначенного для исследовательских проектов в области робототехники.
N+1 13:09
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
При неблагоприятном сценарии предстоящей зимой в медицинских учреждениях Великобритании подтвердят еще около 120 тыс. летальных исходов пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 12:19
Общество
Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона
Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39