с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Политика В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. 84

Происшествия Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной. 24

Футбол Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе Хавбек столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество Собчак использовала видео своего задержания для рекламы В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 12

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса. 1

Происшествия В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. 270

Технологии Американцы представили исследовательского робота с телескопической рукой Компания Hello Robot представила подвижного робота Stretch RE1 с манипулятором, предназначенного для исследовательских проектов в области робототехники.