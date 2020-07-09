Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53

Подробнее о событии

Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Телеканал 360°09:19

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомостивчера в 09:30

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русскомвчера в 09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАССвчера в 09:00

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК06:17
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Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Происшествия

Ефремов предлагал взятку сотрудникам ГИБДД после ДТП в Москве

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Происшествия

В Краснодаре из подтопленного трамвая эвакуировали 11 человек

Во вторник, 14 июля, в Краснодаре в результате ливня подтопило трамвай и пути, оттуда эвакуировали 11 человек.
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Экс-ученый NASA: США допустили прокол с высадкой на Луне в 1969 году

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Футбол

Опубликованы составы «Челси» и «Норвича» на матч АПЛ

Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Норвича" на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян

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Американцы представили исследовательского робота с телескопической рукой

Компания Hello Robot представила подвижного робота Stretch RE1 с манипулятором, предназначенного для исследовательских проектов в области робототехники.
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Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
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При неблагоприятном сценарии предстоящей зимой в медицинских учреждениях Великобритании подтвердят еще около 120 тыс. летальных исходов пациентов с COVID-19.
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Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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