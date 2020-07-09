с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Политика В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

Футбол CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Общество Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.

Общество Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента. 1

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. 2

Общество В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 424

Футбол РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.

Экономика Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.

Политика Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. 330

Футбол Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов. 1