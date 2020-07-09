Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53

Подробнее о событии

К чему приведёт новая деноминация в России: эксперты спорят, Набиуллина опровергает

Царьград04:44

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 23:59

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53

Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русскомвчера в 09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАССвчера в 09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Известиявчера в 22:05
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Политика

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
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CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

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Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа

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Общество

Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог

Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
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Samsung выпустит Lite-версию смартфона Galaxy S20

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Происшествия

Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Российская газета 07:28
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Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Общество

В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28
Армия и оружие

Армения сообщила о гибели двух офицеров после обстрелов Азербайджана

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Общество

Кабмин анонсировал повышение пенсий для ряда россиян с 1 октября

Будут изменены также оклады военных должностей и выплаты в соответствии с воинскими званиями для категории лиц, которые служат по контракту.
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
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Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России

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Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
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Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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