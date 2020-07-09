Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новостивчера в 08:53
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Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»
Московский Комсомолецвчера в 11:56
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Политика
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
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Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 12 июля в 08:54
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Общество
Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог
Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
Гаджеты
Samsung выпустит Lite-версию смартфона Galaxy S20
Серия Samsung Galaxy S20 показала далеко не самые впечатляющие продажи.
ITZine.ru 00:00
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Российская газета 07:28
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Армения сообщила о гибели двух офицеров после обстрелов Азербайджана
Аргументы и Факты 07:54
Общество
Кабмин анонсировал повышение пенсий для ряда россиян с 1 октября
Будут изменены также оклады военных должностей и выплаты в соответствии с воинскими званиями для категории лиц, которые служат по контракту.
Территория новостей 09:13
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх украинских диверсантов под Горловкой
RT на русском 10:27
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Технологии
Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России
Мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Атака-Трофи» создан на базе автомобиля УАЗ.
ТК Звезда 10:15
Экономика
Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
Интерфакс 10:14
Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 09:23
Футбол
Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов.
Metaratings 06:16
Происшествия
В Мурманске расследуют дело о мошенничестве при благоустройстве
Сотрудники полиции провели обыски в учреждении, занимающемся благоустройством Мурманска, а также в подрядных организациях в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере благоустройства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22