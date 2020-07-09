с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

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Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

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