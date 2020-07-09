Экономика
ИзвестияБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новостивчера в 08:53
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Общество
Россияне назвали три главных признака «работы мечты»
Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
РБК вчера в 22:30
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли шесть летних веранд
В Екатеринбурге закрыли шесть летних веранд ресторанов из-за того, что сотрудники работали без масок.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:46
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия вчера в 08:36
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля.
Ferra вчера в 05:33
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке, заявил, что в Хабаровске зарождается новая революция.
Территория новостей 00:45
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Экономика
Стоимость квадратного метра жилья для Забайкалья выросла почти на 40%
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Забайкальском крае на III квартал 2020 года поднялась на 39,6% и составила 78184 рубля против 56009 рублей во II квартале.
ZAB.RU вчера в 22:22
Общество
Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля
Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.
РИА Новости вчера в 11:15
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru вчера в 10:46
Игры
В Civilization VI появится Эфиопия и тайные общества
Goroday.ru вчера в 17:46
Здоровье
Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина
Live24 12 июля в 06:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33