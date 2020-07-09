Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53

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Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

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Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомостивчера в 09:30

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ТАССвчера в 09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53
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РИА Новости 09:50
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В Тульской области пресечена деятельность экстремистской организации

В Тульской области сотрудники МВД пресекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси", которая не признает распад СССР и образование РФ.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 06:59
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Армия и оружие

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В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.
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Общество

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Известия 11:10
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Общество

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
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Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда, который баллотировался на второй срок.
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Политика

Посол Армении заявил о ранении восьми человек на границе с Азербайджаном

В результате столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны пострадали по меньшей мере восемь человек, из них пятеро - мирные жители, заявил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
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Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
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ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
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Стало известно время начала финального матча Кубка России по футболу, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
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В Бразилии обнаружили ступню динозавра неизвестного вида

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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