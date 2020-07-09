с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 563

Армия и оружие Что стоит за обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана Как напоминает РИА "Новости", минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных.

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС. 13

Происшествия В Тульской области пресечена деятельность экстремистской организации В Тульской области сотрудники МВД пресекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси", которая не признает распад СССР и образование РФ.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы. 9

Армия и оружие В США предложили ответить на «сговор» России и талибов В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. 2

Общество В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. 62

Общество Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.

Политика Посол Армении заявил о ранении восьми человек на границе с Азербайджаном В результате столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны пострадали по меньшей мере восемь человек, из них пятеро - мирные жители, заявил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

Наука Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19 Обычная пыльца цветущих растений может уменьшать показатели заболеваемости коронавирусом. В теплое время года у людей повышается иммунитет. 12

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,5K

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 18

Экономика ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС. 7

Футбол Определено время начала финального матча Кубка России в Екатеринбурге Стало известно время начала финального матча Кубка России по футболу, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 51

Наука В Бразилии обнаружили ступню динозавра неизвестного вида Оказалось, что обнаруженные останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищника назвали Aratasaurus museunacionali.