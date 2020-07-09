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РИА НовостиРИА Новости

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.В источнике
С чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53
Подробнее о событии

К чему приведёт новая деноминация в России: эксперты спорят, Набиуллина опровергает

Царьград04:44

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАССвчера в 09:00

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомостивчера в 09:30

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русскомвчера в 09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБКвчера в 09:01

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВ23:59

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53
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В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM03:58
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Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Serviceвчера в 09:52
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русскомвчера в 13:47
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалтвчера в 07:56
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С 15 июля в России отменяется самоизоляция для прибывших из-за рубежа

Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих из-за рубежа - с 15 июля всем россиянам необходимо будет в течение трех дней сдать тест на COVID-19, а иностранцам - предъявить справку об отсутствии заболевания на границе.
Газета.Ru02:16
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Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы

Отмечается, что в соответствии с судебным решением члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает Би-би-си.
Журналистская правда04:23
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