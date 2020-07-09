с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 97

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах. 60

Общество В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна». 684

Общество На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса Горно-Алтайск, 15 июля 2020, 05:52 — REGNUM В Республике Алтае за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. 73

Общество Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым). 57

Космос В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6 Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.

Общество Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 47

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 60

Хоккей Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.

Общество Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. 3