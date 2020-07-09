Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53

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Деноминация - это не паника, а «ремонт»: Кандидат наук ответил на отказ ЦБ, напомнив о политике

Царьград13:29

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК06:17

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомостивчера в 09:30

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русскомвчера в 09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАССвчера в 09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53
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Политика

Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Life.ru вчера в 14:21
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

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Лезги газет 11:14
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах.
Городовой 12:25
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомости 17:51
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Общество

В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

Последствия ливня устраняют в среду в Иркутске - восстанавливают электроснабжение и откачивают воду на подтопленных участках.
ТАСС 22:16
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
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Общество

На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса

Горно-Алтайск, 15 июля 2020, 05:52 — REGNUM В Республике Алтае за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:52
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Игры

Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей 20:29
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Общество

Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре

Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым).
Екатеринбург Онлайн 04:37
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Общество

«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Ведомости 17:47
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Космос

В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6

Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 12 июля в 09:23
Общество

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
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Армия и оружие

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
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Общество

В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы

В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
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Происшествия

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

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Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
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Происшествия

Полиция изъяла у жителя Иркутска более 5 кг наркотиков

Интерфакс - Россия 23:17
Технологии

Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений

Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Хоккей

Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.
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С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
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Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
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Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
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Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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