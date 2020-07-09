Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новостивчера в 08:53
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Политика
Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок
Life.ru вчера в 14:21
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах.
Городовой 12:25
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомости 17:51
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Последствия ливня устраняют в среду в Иркутске - восстанавливают электроснабжение и откачивают воду на подтопленных участках.
ТАСС 22:16
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Общество
На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса
Горно-Алтайск, 15 июля 2020, 05:52 — REGNUM В Республике Алтае за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:52
Игры
Консольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей 20:29
Общество
Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре
Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым).
Екатеринбург Онлайн 04:37
Космос
В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6
Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 12 июля в 09:23
Общество
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ 20:58
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
Происшествия
Полиция изъяла у жителя Иркутска более 5 кг наркотиков
Интерфакс - Россия 23:17
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
Evo-rus.com 07:23
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.
News.ru 11:25
Общество
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa 16:15
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10