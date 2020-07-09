Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости08:53
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Экономист объяснил важное заявление Набиуллиной: «Деноминацию будут держать в тайне»
Московский Комсомолец11:56
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
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Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
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Lenta.ru 04:52
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РЕН ТВ 20:55
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Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
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Космос
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Популярная механика 05:15
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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить применение силы на границе
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы.
ТАСС 20:22
Политика
Стали известны претенденты на пост губернатора Хабаровского края
Напомним, действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали сотрудники СК РФ в четверг, 9 июля.
Национальные Интересы 07:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Политика
Еще один претендент в главы Черногорска идет как самовыдвиженец
На выборах главы Черногорска появился новый кандидат-женщина О Грудинине известно, что он окончил Казанский авиационный институт, имеет казанскую прописку, хотя родился в Черногорске.
ИА Хакасия 05:48
Шоу-бизнес
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Вечерний курьер 03:16
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
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«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
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Ведомости 10:34
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Сафронову предъявлены обвинения в госизмене
Москва, 13 июля 2020, 15:58 — REGNUM Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова.
REGNUM 08:58
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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Шоу-бизнес
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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК 20:47
Общество
Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений.
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Экономика
Экспортерам нефти Ближнего Востока предрекли мощнейший удар
Самый мощный удар по ВВП предрекли странам-экспортерам нефти, пишет CNBC со ссылкой на данные фонда.
Lenta.ru 20:13
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В Амурской области выявили 46 новых случаев коронавируса
По одному новому больному зарегистрировано еще в 10 населенных пунктах. Всего выявлено 2 143 случая COVID-2019.
RuNews24.ru 03:22
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
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