Экономика
РИА НовостиБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Здоровье
Названы продукты, вызывающие преждевременное старение
Общественная служба новостей 13:01
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Кино
Вышел трейлер нового мультсериала от сценариста «Рика и Морти»
Напомним, что Джастин Ройланд и Майкл Макмэхан, два главных создателя «Рика и Морти», выпустили весной мультсериал «Солнечные противоположности» на стриминговом сервисе Hulu.
Moi-portal.ru 06:20
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Политика
Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»
Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
News.ru 08:03
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет
В штате Калифорния нашли мертвым 27-летнего Бенджамина Кио — внука певца Элвиса Пресли.
Дождь 11:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Как передаёт режиссёр, Путин всё видит и всё знает о тех, кто ворует в стране из влиятельного круга людей.
CT news 08:31
Гаджеты
Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра
Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Происшествия
На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку
РИА Новости 02:40
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК 18:25
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Об отзывной кампании в понедельник сообщил Росстандарт, в сообщении которого говорится о необходимости отправить на сервис более 5 тыс. кроссоверов марки Kia.
Tvoe-avto.com 13:32
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:13
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Наука
Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось
Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности.
Индикатор 03:41
Футбол
Владелец «Сахалинца» пообещал заняться вопросом арбитра, ударившего игрока
Владелец клуба «Сахалинец» Михаил Литвин пообещал серьезно заняться инцидентом, который произошел во время товарищеского матча команды против «Легиона» (1:1). Помощник главного арбитра по ходу встречи пользовался телефоном, а в концовке ударил игрока московского клуба.
Спорт-Экспресс 18:23