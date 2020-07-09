С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. Она подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 352

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,6K

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 671

Кино Вышел трейлер нового мультсериала от сценариста «Рика и Морти» Напомним, что Джастин Ройланд и Майкл Макмэхан, два главных создателя «Рика и Морти», выпустили весной мультсериал «Солнечные противоположности» на стриминговом сервисе Hulu.

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 756

Политика Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после» Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь». 18

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 118

Гаджеты Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.

Экономика Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу» Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.

Авто Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos Об отзывной кампании в понедельник сообщил Росстандарт, в сообщении которого говорится о необходимости отправить на сервис более 5 тыс. кроссоверов марки Kia. 9

Политика Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

Общество Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку» Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.

Наука Короткоживущих ионов в воде оказалось больше, чем считалось Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами из Штутгартского университета показали, что концентрация иона гидроксония и гидроксид-аниона в чистой жидкой воде намного выше, чем учитывается при оценке pH. Открытие позволит пересмотреть данные о структуре воды и показателе кислотности. 1