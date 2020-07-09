Экономика
ИзвестияБанк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости08:53
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Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Наука
Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19
Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
Известия 18:30
Общество
США планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета
Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса.
ФАН 20:35
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
Evo-rus.com 01:24
Армия и оружие
В Сирии задержали трех выживших на минном поле боевиков
Задержанные рассказывают и о том, как вовлекают в группировку новых бойцов прямо в лагере для беженцев Эр-Рукбан.
РЕН ТВ 22:00
Общество
Обе нитки «Северного потока» приостановили
Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Lenta.ru 21:44
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Энергетики восстановили подачу света в часть домов Южно-Сахалинска
Специалисты ПАО Сахалинэнерго восстановило электроснабжение в центре Южно-Сахалинска сегодня, в 13:00.
АСТВ 22:03
Общество
В США расширили перечень антисептиков, представляющих угрозу для жизни
Вашингтон, 14 июля 2020, 02:30 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США увеличило до 59 пунктов список торговых марок антисептиков для рук, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья из-за наличия в составе метилового спирта, 13 июля передает телеканал CBS News.
REGNUM 19:30
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
Кино
Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»
Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
Общество
Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей
Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
Pro Город Йошкар-Ола 13:30
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Кино
Вышел трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком
Piter.tv 11 июля в 09:59
Гаджеты
Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей
По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.
3DNews 17:19
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Происшествия
Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника
Многие накануне серьезных экзаменов мечтают о двойнике, отлично разбирающемся в предмете.
КП - Иркутск 21:52
Здоровье
В Бурятии выявили 3449 случаев заражения коронавирусом
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:49
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
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Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
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