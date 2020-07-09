с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 226

Наука Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19 Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.

Армия и оружие В Сирии задержали трех выживших на минном поле боевиков Задержанные рассказывают и о том, как вовлекают в группировку новых бойцов прямо в лагере для беженцев Эр-Рукбан.

Общество Обе нитки «Северного потока» приостановили Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля. 2

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 253

Общество В США расширили перечень антисептиков, представляющих угрозу для жизни Вашингтон, 14 июля 2020, 02:30 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США увеличило до 59 пунктов список торговых марок антисептиков для рук, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья из-за наличия в составе метилового спирта, 13 июля передает телеканал CBS News.

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife. 6

Политика Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам. 822

Общество Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,5K

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 511

Футбол В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.

Гаджеты Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 226

Общество В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.