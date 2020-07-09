Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости08:53

Подробнее о событии

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС09:00

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости09:30

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии причин для деноминации в России

Интерфакс09:21

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБК09:01

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Известия22:05

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости08:53
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

РБК 21:20
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Наука

Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.
Известия 18:30
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Общество

США планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета

Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса.
ФАН 20:35
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 21:36
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

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Армия и оружие

В Сирии задержали трех выживших на минном поле боевиков

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РЕН ТВ 22:00
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Обе нитки «Северного потока» приостановили

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Lenta.ru 21:44
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Происшествия

Энергетики восстановили подачу света в часть домов Южно-Сахалинска

Специалисты ПАО Сахалинэнерго восстановило электроснабжение в центре Южно-Сахалинска сегодня, в 13:00.
АСТВ 22:03
Общество

В США расширили перечень антисептиков, представляющих угрозу для жизни

Вашингтон, 14 июля 2020, 02:30 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США увеличило до 59 пунктов список торговых марок антисептиков для рук, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья из-за наличия в составе метилового спирта, 13 июля передает телеканал CBS News.
REGNUM 19:30
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
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Политика

Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
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Кино

Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»

Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
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Общество

Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей

Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Футбол

В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
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Вышел трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком

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Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей

По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.
3DNews 17:19
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах

Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
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Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника

Многие накануне серьезных экзаменов мечтают о двойнике, отлично разбирающемся в предмете.
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В Бурятии выявили 3449 случаев заражения коронавирусом

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:49
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Экономика

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
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Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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