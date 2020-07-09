Экономика

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости13 июля в 08:53

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Царьград14 июля в 13:29

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ТАСС13 июля в 09:00

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК14 июля в 06:17

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВ13 июля в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости13 июля в 09:30

Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Телеканал 360°14 июля в 09:19

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости13 июля в 08:53
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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