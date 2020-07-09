с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6% Отмечается, что, по предварительным подсчётам, «ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 трлн юаней, сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». 2

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 122

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин. 154

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.

Гаджеты Apple выпустила новую версию iOS 13.6 Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14. 5

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".

Общество В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий.

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 440

Политика 16 июля Зеленский выступит на торжественном заседании Рады 15.10, Москва \Tochka Zрения\ 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия декларации об украинской независимости.

Игры В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.

Футбол В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне «Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.

Футбол «Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру Стало известно, в каких составах начнут матч «Уфа» и московское «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ.

Политика Польский президент оценил звонок российских пранкеров Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров. 825

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 31

Общество Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. 22

Общество Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и пришла в ужас Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева решила на собственном опыте ощутить, каково сдавать ЕГЭ выпускникам.