Экономика

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новостивчера в 08:53

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Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русскомвчера в 09:02

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Известиявчера в 22:05

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомостивчера в 09:30

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 23:59

Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

РБКвчера в 09:01

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАССвчера в 09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:53
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Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Лезги газет вчера в 16:39
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Армия и оружие

Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Отмечается, что процесс идет медленными темпами, так как все упирается в финансы.
Что происходит вчера в 09:43
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Армия и оружие

В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Известия вчера в 23:30
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м

В ходе тушения вертолет МЧС произвел девять сливов, всего было сброшено 27 тонн воды, указано в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:20
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Происшествия

Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии

Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии.
ТАСС вчера в 23:26
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Общество

В шести муниципалитетах Оренбуржья ввели карантин

По данным регионального Минздрава, в п. Первомайском, который является районным центром, п. Володарский, п. Пономарево и п. Веснянка с сегодняшнего дня ввели карантин.
Orenday.ru вчера в 09:54
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
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Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости вчера в 23:22
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом теряют антитела

Переболевшие новым коронавирусом со временем теряют антитела, следовательно, могут повторно заболеть, выяснили немецкие ученые.
Вести.Ru 12 июля в 13:19
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
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Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия вчера в 18:59
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Футбол

«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия вчера в 19:07
Шоу-бизнес

11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума. В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака.
Passion.ru 12 июля в 15:00
Общество

В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15

Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:33
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM 12 июля в 15:49
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Общество

Газопровод «Северный поток» возобновит работу 26 июля

Обе нитки "Северного потока" с 14 по 26 июля останавливают прокачку газа для проведения техобслуживания.
Экономика сегодня вчера в 21:04
3
Общество

Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату

Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
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Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru вчера в 02:35
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Энергетика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
РБК вчера в 23:00
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
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Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
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Армия и оружие

Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК

В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета вчера в 10:46
Происшествия

Актрису из сериала Glee Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии

ТАСС вчера в 17:22
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Общество

В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля.
Российская газета вчера в 07:10
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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