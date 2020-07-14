Экономика
АБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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Главная ошибка «отрезателей нулей»: Эксперт ответил идеологу деноминации рубля
Царьград14 июля в 16:43
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Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Футбол
В Госдуме назвали возможные сроки возвращения пива на стадионы
В Госдуме рассчитывают принять законопроект о возвращении продажи пива на стадионах осенью.
РБК 18:59
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Футбол
«Реал» стал самым поздним обладателем чемпионства в истории Ла Лиги
Добавим, что «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз, что является лучшим результатом в истории Ла Лиги.
Sport24.ru 18:42
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня
Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru 18:15
Футбол
Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачи в домашнем матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» намекнул на систематические ошибки судей не в пользу своей команды.
ProstoProSport 16:06
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 14:24
Шоу-бизнес
Агутин рассказал, как ему удалось сохранить брак с Варум после измены
Музыкант рассказал, как им удалось сохранить брак после его измены.
Вечерняя Москва 18:46
Армия и оружие
В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".
Life.ru 19:34
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму
Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Soccer.ru 04:12
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Спорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Энергетика
Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
Во втором квартале текущего года экспорт золота из России впервые был выше экспорта трубопроводного газа, такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России (ЦБ), информацию об этом передаёт РБК.
Аргументы и Факты 14 июля в 02:49
Политика
В Минобороны России назвали причины выхода США из ДОН
Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) по двум основным причинам, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Газета.Ru 19:55
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга вчера в 14:33
Наука
Создано оптическое зеркало, состоящее из нескольких сотен атомов
Как сообщает ToDay News Ufa, самое легкое и практически невидимые невооруженным глазом оптическое зеркало разработали физики, которые работают в Институте квантовой оптики имени Макса Планка.
ToDay News Ufa 14:00
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51