Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.

Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

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