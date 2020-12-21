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Коммерсантъ

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Парламентская газета
Konkurent.ru
News.ru
ФАН
Экономика сегодня
BIS Journal
ПРАЙМ
Зампред ЦБ уточнил, что остатки цифрового рубля в электронных кошельках будут там надежно храниться, но на них никакие проценты начисляться не будут. Также невозможно будет выдавит кредиты в цифровом рубле. Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре.В источнике
С чего всё началось
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ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Заботкин отметил, что ЦБ с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом за прием депозитов на рынке сбережений. В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля.
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