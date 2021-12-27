В ЦБ пояснили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.
В Германии приготовились к перебоям электричества при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки газопровода «Северный поток-2», заявил в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
Штамм коронавируса «Дельта» остается в России доминирующим вариантом COVID -19, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Гришка Богданофф, который вместе со своим братом-близнецом Игорем стал известен благодаря первой на французском телевидении передаче, посвященной научной фантастике, запущенной в 80-х годах прошлого века, умер в возрасте 72 лет.
"Газпром" обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров, сообщила компания по итогам заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве с Петербургом.