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Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за физлицами

Регулятор не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц.
Коммерсантъ
В ЦБ в свою очередь пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
ТАСС
Банк России уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности.
BFM.ru
Также в платежной компании QIWI сообщали, что Банк России будет периодически запрашивать информацию по переводам.
Свободная Пресса

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