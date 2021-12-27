Цены фьючерсов на газ в Европе после уменьшения в ходе торгов понедельника до 1050 долларов за 1 тысячу кубометров к концу торгов показали снижение на 5% и превысили 1200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Мировой суд Лысогорского района Саратовской области вынес постановление о лишении водительских прав на 1,5 года депутата Госдумы Валерия Рашкина за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили ТАСС во вторник в аппарате мирового судьи.