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Банк России не получал сообщений о повышении кредитных процентов для непривитых

Центробанк заявил, что не получал сообщений о повышении кредитных процентов для не сделавших прививку от коронавирусной инфекции граждан.
Комсомольская правда
Банк России не получал жалоб о дискриминации непривитых от коронавируса заемщиков, а каких-либо положений о вакцинации в действующем регулировании нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Frank Media
"В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали", - сообщили в пресс-службе Банка России.
РИА Новости
В регуляторе подчеркнули, что сейчас обсуждается проект нормативного акта, который устанавливает требования к кредитным страховкам.
РБК

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