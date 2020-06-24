Центробанк РФ сохранил на 25 июня официальный курс доллара США на уровне 68,8376 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 7,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 77,7590 рубля.

Банк России не стал менять официальный курс доллара, но поднял евро

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

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