Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru09:48

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Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
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Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

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