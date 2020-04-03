Коронавирус
Российская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.Российская газета09:21
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской областивчера в 06:53
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
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В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
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Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Культура
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
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Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Политика
Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем
До 30 апреля принимаю решение продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам, - заявил Президент страны Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации.
Общество
Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты
Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Экономика
В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей
Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у умершей в Костроме пенсионерки
Костромская пенсионерка, умершая в больнице накануне, была заражена коронавирусом: подтверждение анализа из Москвы пришло уже после того, как женщина скончалась.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.