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РБК
РБК

Банк России не стал снижать ставку на последнем заседании в 2020 году

Совет директоров Центрального банка на последнем заседании в 2020 году принял решение сохранить ставку на уровне 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Такое решение было ожидаемым для рынка: подавляющее большинство опрошенных Bloomberg экономистов прогнозировали неизменную ставку.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров сохранил ставку
 до следующего заседания на уровне 4,25%, однако более важно объяснение происходящему, данное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на пресс-брифинге и в заявлении Банка России по этому решению.
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