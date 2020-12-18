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Совет директоров Центрального банка на последнем заседании в 2020 году принял решение сохранить ставку на уровне 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Такое решение было ожидаемым для рынка: подавляющее большинство опрошенных Bloomberg экономистов прогнозировали неизменную ставку.

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