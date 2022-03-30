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Банк России не требует ограничивать покупки по картам

Указания ЦБ не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан по покупке товаров в магазинах и супермаркетах, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Вести.Ru
«Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах», — сказал Ясинский в видеообращении ЦБ.
ИА Красная Весна
Если банк принял решение не в пользу владельца банковской карты, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, которая примет «объективное решение».
Konkurent.ru
Собеседник «Ъ» в банке топ-20 пояснил, что речь идет, в частности, об отключении карт гражданина после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».
Коммерсантъ

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