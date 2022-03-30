Указания ЦБ не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан по покупке товаров в магазинах и супермаркетах, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
«Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах», — сказал Ясинский в видеообращении ЦБ.
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