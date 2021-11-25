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Банк России не видит системных рисков из-за ситуации с «Роснано»

FINMARKET.RU - ЦБ РФ не видит системных рисков в ситуации с долгом "Роснано", обязательства компании равномерно распределены по системе, заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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"Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 мск 19 ноября.
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В пятницу, 19 ноября, "Роснано" объявило, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций.
Finam.Ru
Позднее, 23 ноября, Минфин пообещал, что долговые обязательства "Роснано", обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.
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