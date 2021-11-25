ПРАЙМБанк России не видит системных рисков из-за ситуации с «Роснано»FINMARKET.RU - ЦБ РФ не видит системных рисков в ситуации с долгом "Роснано", обязательства компании равномерно распределены по системе, заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева.Финмаркет"Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 мск 19 ноября.ФинмаркетВ пятницу, 19 ноября, "Роснано" объявило, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций.Finam.RuПозднее, 23 ноября, Минфин пообещал, что долговые обязательства "Роснано", обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРБКРБКРБК ИнвестицииГазета.RuПодробнее о событииЦентробанк заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с «Роснано»РБК10:46ЦБ не увидел системных рисков в задолженности «Роснано»Forbes10:23Банк России не видит системных рисков из-за ситуации с «Роснано»ПРАЙМ09:06ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом «Роснано»Интерфакс09:22ЦБ не видит системных рисков в ситуации с бумагами «Роснано»ТАСС09:05ЦБ не видит системных рисков в ситуации с бумагами «Роснано»Коммерсантъ08:59Банк России не видит системных рисков в связи с ситуацией с «Роснано»Finam.Ru08:34Показать ещёОценить18Поделиться