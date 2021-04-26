Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США, - говорится в сообщении МИД РФ.
Суд принял решение приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями.
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые на выходных устроили перестрелку в Пятигорске, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники ГИБДД разрешили движение автомобильного транспорта на месте обрушения пешеходного моста в пригороде Екатеринбурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.