Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России обеспокоен темпами роста потребительских кредитов

Просрочка выросла на 0,8%, или 7,8 миллиарда рублей. Это ниже как февральского темпа (+1,7%), так и среднемесячного за предыдущий год (+1,6%), отмечает ЦБ.В источнике
ПРАЙМ
РИА Новости

Подробнее о событии

Ипотека в России вновь ускорила рост после спада в начале года

РИА Новости05:39

Банк России обеспокоен темпами роста потребительских кредитов

ПРАЙМ05:36

ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста ипотеки до 2,2%

ТАСС05:43

Банк России сообщил о росте розничного кредитования

Долг.рф05:41
Интересное

Рябков вручил временному поверенному в делах США ноту об изменении порядка поездок по РФ

Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США, - говорится в сообщении МИД РФ.
ТАСС04:53

Суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального

Суд принял решение приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального до решения по иску признания их экстремистскими организациями.
Lenta.ru05:07

На Ставрополье задержали троих мужчин, устроивших перестрелку в Пятигорске

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые на выходных устроили перестрелку в Пятигорске, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
ТАСС05:20

Под Екатеринбургом возобновили движение автотранспорта в месте обрушения моста

Сотрудники ГИБДД разрешили движение автомобильного транспорта на месте обрушения пешеходного моста в пригороде Екатеринбурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС24 апреля в 16:35