Экономика
Российская газетаБанк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан
В рамках очередного пакета мер помощи гражданам ЦБ РФ разрешил банкам с 1 марта по 30 сентября не применять более высокие надбавки к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам. Это увеличит долю одобренных заявок на изменение условий кредитного договора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:25, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
Игры
Видео: разнообразие автомобилей и сложных дорожных путей в трейлере SnowRunner
Видео начинается с поездок на разных автомобилях по бездорожью.
3DNews вчера в 04:51
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Футбол
«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
Здоровье
Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч человек
Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 167 человек.
Комсомольская правда 15 апреля в 13:41
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе
Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 вчера в 08:15
Общество
В Ростовской области подтопило три населенных пункта
В Ростовской области из-за сильного ветра и нагонных явлений оказались подтоплены три населенных пункта.
Don24 08:38
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21
Здоровье
В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса
Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек.
Компания 03:00
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38