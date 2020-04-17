Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан

В рамках очередного пакета мер помощи гражданам ЦБ РФ разрешил банкам с 1 марта по 30 сентября не применять более высокие надбавки к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам. Это увеличит долю одобренных заявок на изменение условий кредитного договора.
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ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19

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ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

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ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

ТК Звезда06:54

Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан

Российская газета08:43

ЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики

Московский Комсомолец06:44

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

БИЗНЕС Online06:30

ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Интерфакс06:16
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:25, Ашберн
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .
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Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

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РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
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Общество

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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам

К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
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Здоровье

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч человек

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 17 167 человек.
Комсомольская правда 15 апреля в 13:41
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
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В Ростовской области подтопило три населенных пункта

В Ростовской области из-за сильного ветра и нагонных явлений оказались подтоплены три населенных пункта.
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
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Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

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Политика

Президент России перенес парад Победы

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Политика

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
Кино

Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

Москва 24 вчера в 16:21
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В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса

Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек.
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Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
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В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

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