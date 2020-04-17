В рамках очередного пакета мер помощи гражданам ЦБ РФ разрешил банкам с 1 марта по 30 сентября не применять более высокие надбавки к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам. Это увеличит долю одобренных заявок на изменение условий кредитного договора.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 496

Футбол «Спартак» не планирует выкупать Шюррле Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .

Происшествия Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного. 68

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 2

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 657

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 132

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 612

Общество ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек. 4

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,5K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,6K

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 6

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,4K

Политика Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.

Здоровье В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек. 53