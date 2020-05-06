Финансы
Экономика сегодняБанк России обновил официальные курсы доллара и евро на 7 мая
Официальный курс доллара на 7 мая составил 73,97 рубля, евро — 80,06 рубля, данные публикуются на официальном сайте российского регулятора. Аналитики приняли решение повысить цены на валюту, несмотря на последовательное повышение котировок в ходе торгов на Московской бирже.
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Комментарии
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Япончика
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте еще одного подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили ТАСС в суде.
Коммерсантъ 08:32
Здоровье
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Глава города не рассказал, почему заразились врачи, но отметил, что всем надо соблюдать самоизоляцию.
Регион online 06:31
Общество
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
Общество
В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих
В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала об операциях по уменьшению груди
Актриса Екатерина Варнава сделала две операции по уменьшению груди. Об этом звезда проекта Comedy Woman рассказала Ксении Собчак.
7 новостей вчера в 14:18
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Карелии власти разрешат жителям гулять в парках
Чиновник заявил, что власти планируют разрешить жителям региона совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах и в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление.
Общественное телевидение России 09:36
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
РИА Новости 08:18
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Политика
Путин потребовал обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса
Бесперебойная работа транспорта в период распространения COVID-19 является важной стратегической задачей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Народные новости 08:20
Футбол
Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов
Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.
Матч ТВ 02:16
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Кино
Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix
Культуромания 05:56
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35