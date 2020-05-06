Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России обновил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

Официальный курс доллара на 7 мая составил 73,97 рубля, евро — 80,06 рубля, данные публикуются на официальном сайте российского регулятора. Аналитики приняли решение повысить цены на валюту, несмотря на последовательное повышение котировок в ходе торгов на Московской бирже.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

Вечерняя Москвавчера в 09:06

Официальный курс доллара на четверг вырос до 73,97 рубля

ПРАЙМвчера в 06:13

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Российская газетавчера в 06:49

Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 07:37

Официальный курс доллара повысился на 1,3 рубля, евро — на 1 рубль

Банки.рувчера в 06:30

Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

Экономика сегоднявчера в 06:25

Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль. Курс доллара достиг отметки 75 рублей

ТАССвчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 09:49, Ашберн

Комментарии

Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Япончика

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте еще одного подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщили ТАСС в суде.
Коммерсантъ 08:32
1
Здоровье

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Глава города не рассказал, почему заразились врачи, но отметил, что всем надо соблюдать самоизоляцию.
Регион online 06:31
10
Общество

Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля

Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
43
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
553
Общество

Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая

Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
6
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
714
Общество

67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
45
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
1,8K
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
403
Общество

В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих

В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
14
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
143
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала об операциях по уменьшению груди

Актриса Екатерина Варнава сделала две операции по уменьшению груди. Об этом звезда проекта Comedy Woman рассказала Ксении Собчак.
7 новостей вчера в 14:18
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
52
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
128
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
405
Общество

В Карелии власти разрешат жителям гулять в парках

Чиновник заявил, что власти планируют разрешить жителям региона совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах и в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление.
Общественное телевидение России 09:36
5
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,1K
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,5K
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Политика

Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

РИА Новости 08:18
1
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
129
Политика

Путин потребовал обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса

Бесперебойная работа транспорта в период распространения COVID-19 является важной стратегической задачей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Народные новости 08:20
3
Футбол

Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов

Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.
Матч ТВ 02:16
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada

Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
7
Кино

Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix

Культуромания 05:56
Экономика

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
7
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное