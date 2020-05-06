Официальный курс доллара на 7 мая составил 73,97 рубля, евро — 80,06 рубля, данные публикуются на официальном сайте российского регулятора. Аналитики приняли решение повысить цены на валюту, несмотря на последовательное повышение котировок в ходе торгов на Московской бирже.

Банк России обновил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

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