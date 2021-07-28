Также, учитывая массовый приход граждан на рынок капитала, Банк России будет уделять внимание повышению уровня знаний населения в области инвестиций и финансовой грамотности начинающих инвесторов, а также раскрытию информации о финансовых продуктах.
Для развития конкуренции на финансовом рынке ЦБ планирует разработать и внедрить регулирование экосистем, а также создать цифровой рубль, который позволит переводить деньги без привязки к банкам, напоминает регулятор в докладе.
В зоне умеренной конкуренции находятся негосударственные пенсионные фонды, занимающиеся как обязательным пенсионным страхованием (доля пяти крупнейших компаний — 79,3%), так и негосударственным пенсионным обеспечением (77,9%).
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал журналистам, что ЦБ вместе с правительством сейчас завершает работу по созданию новой дорожной карты по развитию конкуренции «с конкретными инициативами».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.