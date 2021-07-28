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Банк России обозначил цели для развития финрынка на 2021-2024 годы

Также, учитывая массовый приход граждан на рынок капитала, Банк России будет уделять внимание повышению уровня знаний населения в области инвестиций и финансовой грамотности начинающих инвесторов, а также раскрытию информации о финансовых продуктах.
ТАСС
Для развития конкуренции на финансовом рынке ЦБ планирует разработать и внедрить регулирование экосистем, а также создать цифровой рубль, который позволит переводить деньги без привязки к банкам, напоминает регулятор в докладе.
РБК
В зоне умеренной конкуренции находятся негосударственные пенсионные фонды, занимающиеся как обязательным пенсионным страхованием (доля пяти крупнейших компаний — 79,3%), так и негосударственным пенсионным обеспечением (77,9%).
РБК
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал журналистам, что ЦБ вместе с правительством сейчас завершает работу по созданию новой дорожной карты по развитию конкуренции «с конкретными инициативами».
РБК

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