Банк России обсудит с рынком взимание комиссии за переводы цифровых рублей
Банк России не исключает взимания комиссии за переводы цифровых рублей, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе прямого эфира на платформе Clubhouse.В источнике
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Банк России намерен обсуждать с рынком комиссию за переводы в цифровых рублях
Profinance.ru24 февраля в 14:32
ЦБ не исключил введения комиссии за обслуживание счетов и переводов в цифровых рублях
Octagon.Media24 февраля в 13:47
Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками
Российская газета24 февраля в 14:33