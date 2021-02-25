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Банк России обсудит с рынком взимание комиссии за переводы цифровых рублей

Банк России не исключает взимания комиссии за переводы цифровых рублей, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе прямого эфира на платформе Clubhouse.В источнике
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Новая валюта для России: Топ-5 особенностей цифрового рубля от ЦБ

Царьградвчера в 08:41

Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками

Российская газета24 февраля в 14:33

Банк России заявил, что цифровой рубль снизит стоимость эквайринга

ПРАЙМ24 февраля в 13:37

ЦБ не исключил введения комиссии за обслуживание счетов и переводов в цифровых рублях

Octagon.Media24 февраля в 13:47

ЦБ РФ не исключил комиссий за переводы в цифровых рублях

ИА Красная Весна24 февраля в 13:43

ЦБ не исключает введения тарифов за переводы в цифровом рубле

ТАСС24 февраля в 12:57

Банк России намерен обсуждать с рынком комиссию за переводы в цифровых рублях

Profinance.ru24 февраля в 14:32

ЦБ назвал введение цифрового рубля неизбежным

Frank Media24 февраля в 14:30
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