ПРАЙМБанк России обсуждал в пятницу повышение ключевой ставки на 0,5% и 1%Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.В источникеМосква 24Москва 24Моя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейМИР 24КоммерсантъДождьПервый каналДума ТВНТВSmotrim.ruМой БрянскPiter.tvРЕН ТВГородовойКапитал страныРоссийская газетаПетербургский дневникЦарьградКарелинформТелеканал 360°Frank MediaАпокриф МедиаУтроNewsZnak.comИзвестияNSP.ruФАНПолитическая ЭкспертизаТелеканал RTVIПодробнее о событииЦБ поднял ключевую ставку до 5,5%РИАМОвчера в 06:54Повышение ключевой ставки до 5,5%: что будет с ипотекой и ценами на жильеРБКвчера в 09:30Банк России повысил ключевую ставку на 0,5%SIA.ruвчера в 08:09Банк России повысил ключевую ставкуКарелинформвчера в 07:14Центробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пунктаРИА Новости18:57Банк России готовит рынок к новому повышению ставкиПРАЙМвчера в 11:31Высокие инфляционные риски останутся в фокусе внимания ЦБ РФ - «Атон»Финмаркетвчера в 10:21Ставка 5,5%: что будут делать банкиFrank Mediaвчера в 07:20Показать ещёОценить1,6KПоделиться