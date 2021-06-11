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Экономика

Банк России обсуждал в пятницу повышение ключевой ставки на 0,5% и 1%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.В источнике

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