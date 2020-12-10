Банк России объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой
Замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.В источнике
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Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения, при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представители ЦБ РФ.
РИА Новостивчера в 13:56
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