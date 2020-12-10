Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения, при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представители ЦБ РФ.

РИА Новости вчера в 13:56