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Банк России объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой

Замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.В источнике
Царьград
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Банк России объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой

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Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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