Мишустин поручил подготовить меры по нормализации цен на продукты к понедельнику

Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары.