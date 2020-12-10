Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары.
Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, передает корреспондент ТАСС из зала суда.