Операторы предложили Белоусову способ снизить дефицит инвестплана РЖД

Владельцы крупных железнодорожных операторов на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое состоялось в четверг, 10 декабря, предложили дать им право эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования — сейчас такое право есть только у монополии.