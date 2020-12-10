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Lenta.ru

Банк России объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой

Царьград
РИА Новости
Lenta.ru
ФАН
ПРАЙМ
Замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.В источнике
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