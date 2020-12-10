Владельцы крупных железнодорожных операторов на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое состоялось в четверг, 10 декабря, предложили дать им право эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования — сейчас такое право есть только у монополии.
Экспорт газа «Газпрома» в стоимостном выражении снизился в январе—октябре 2020 года в 1,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $19,038 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).