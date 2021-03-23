Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, "Гознак" приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отметил он.

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С чего всё началось Банк России решил обновить банкноты шести "старых" номиналов (образца 1997 года) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей. Российская газета 07:11