Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна
Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, "Гознак" приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отметил он.В источнике
С чего всё началось
Банк России решил обновить
банкноты шести "старых" номиналов (образца 1997 года) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей.