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RT на русском

Банк России объявил о выпуске модернизированных банкнот

С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в Центробанке. В регуляторе указали, что новые купюры получат современный дизайн и усовершенствованный защитный комплекс.В источнике
С чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение
 о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

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