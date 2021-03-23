С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в Центробанке. В регуляторе указали, что новые купюры получат современный дизайн и усовершенствованный защитный комплекс.

Видео Фото Интересное видео НТВ Городовой Телеканал ОТВ Вести.Ru Дума ТВ ТК Звезда Первый канал РБК Известия Телеканал Санкт-Петербург Мой Брянск Вместе-РФ RT на русском Городовой Городовой Вести.Ru Вести.Ru Piter.tv РБК Коммерсантъ Вести.Ru ТК Звезда Телеканал ОТВ Вести.Ru Москва 24 Дождь Piter.tv Дума ТВ

С чего всё началось «Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Коммерсантъ 08:18