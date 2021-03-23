С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в Центробанке. В регуляторе указали, что новые купюры получат современный дизайн и усовершенствованный защитный комплекс.

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С чего всё началось «Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Коммерсантъ вчера в 08:18