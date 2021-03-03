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Финансовая газета
Финансовая газета

Банк России обяжет банки возмещать физлицам расходы на проданные обманом продукты

Объем информации, который банки обязаны предоставлять клиентам, а также форма и порядок предоставления этих данных будет определять Банк России. Кроме того, если банк нарушит права потребителей, регулятор сможет требовать выкупать продукты и возмещать расходы физлицам.В источнике
С чего всё началось

План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой.
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