Финансы
ПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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ЦБ РФ провел анализ макроэкономических последствий 5 сценариев инвестирования средств ФНБ
Будущее России. Национальные проекты02:40
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