Финансы

ПРАЙМПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

ПРАЙМ14:16

Центробанк рассмотрел последствия пяти сценариев инвестирования средств ФНБ

Банки.ру14:43
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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Разработчик беспилотного аэротакси привлек €50 млн инвестиций

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В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
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Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
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Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

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Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
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«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

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