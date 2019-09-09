Финансы
ПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Культура
Новый телеканал экс-директора «Рустави 2» начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи», основанный бывшим генеральным директором «Рустави 2» Николозом Гварамией, начал вещание в Грузии.
News.ru 14:07
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Технологии
Разработчик беспилотного аэротакси привлек €50 млн инвестиций
Немецкий стартап Volocopter (ранее E-volo), занимающийся разработкой беспилотного аэротакси, привлёк €50 млн от холдинговой компании Volvo и Geely, сообщила компания.
Rambler News Service 10:32
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Политика
На украинских заправках возник дефицит топлива
По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
Ведомости 12:58
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
После первого запуска три спутника Starlink из шестидесяти не вышли на связь. Еще два SpaceX намерена увести с орбиты в целях тестирования.
Хайтек+ 03:51
Политика
Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35