Финансы
ПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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Культура
Россияне за лето соскучились по телеведущему Соловьеву
Журналист Владимир Соловьев стал одним из лидеров в рейтинге российских телеведущих, по которым жители страны соскучились за лето.
URA.Ru 21:22
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Политика
Королева Британии подписала закон об отсрочке Brexit
Закон, обязывающий премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить в Брюсселе об отсрочке выхода страны из Евросоюза, подписала королева Елизавета II.
Росбалт 12:57
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Трамп заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп на брифинге в понедельник заявил о готовности принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате, передает в пятницу телеканал RT.
Парламентская газета 16:14
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru 21:46
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Авто
Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС
Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18
Экономика
СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 22:41
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Футбол
Семин раскритиковал календарь «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Спорт-Экспресс 23:30
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Космос
Орбиту МКС скорректируют 17 сентября
На сайте агентства отмечается, что маневр будет осуществлен 17 сентября в 20:57 мск.
РИА Новости 04:22
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК 21:10
Политика
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
Lenta.ru 10:15
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости 17:02
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30