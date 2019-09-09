Финансы

ПРАЙМПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

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Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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