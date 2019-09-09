Финансы
ПРАЙМБанк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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ЦБ РФ провел анализ макроэкономических последствий 5 сценариев инвестирования средств ФНБ
Будущее России. Национальные проекты02:40
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Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
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В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
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Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
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Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
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Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
Экономика
В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии
По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
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Сообщается об очередном ударе ВВС Израиля по объектам в Ираке
Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские беспилотники были использованы для нанесения очередного удара по территории Ирака.
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В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
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По данным пресс-службы регионального главка МВД, наряд остановил автомобиль марки "ГАЗ", в котором находились трое мужчин.
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Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Специалистам потребовалось полтора года, чтобы подготовить уникальную технологию осаждения совершенных плёнок серебра в вакууме — создание ультрагладких тонких плёнок металлов в вакуумной установке с помощью управления их ростом на уровне атомов (SCULL-технология).
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РИА Новости вчера в 20:20
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
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Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone
Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.
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