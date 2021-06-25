Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина.

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С чего всё началось МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства. ТАСС вчера в 06:18