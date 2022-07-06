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Банк России одобрил первый российский товарный индекс

Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, говорится в сообщении
 регулятора.
ТАСС
Пилотным стал индекс на пшеницу, отражающий стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийска, сообщается на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online
В ЦБ уточнили, что провели оценку качества формирования индекса совместно с Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Минфином.
ТАСС
Регулятор уточнил, что считает «ключевым и наиболее надежным» источником для формирования индикаторов «рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах».
Коммерсантъ

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Банк России одобрил первый российский товарный индекс
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Банк России одобрил товарный индекс на пшеницу
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Банк России одобрил первый российский товарный индекс
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