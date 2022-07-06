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Банк России одобрил первый российский товарный индекс

Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, говорится в сообщении регулятора.В источнике

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ЦБ одобрил первый российский товарный индекс
Интерфакс08:00
Банк России одобрил товарный индекс на пшеницу
Finam.Ru06:39
Банк России одобрил первый российский товарный индекс
ТАСС05:14
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Коммерсантъ06:11
Банк России одобрил первый российский товарный индекс
The DairyNews05:22
Банк России одобрил первый в стране товарный индекс на пшеницу
Газета.Ru06:15
Банк России одобрил российский индекс на пшеницу
T2405:12

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