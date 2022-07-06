Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.