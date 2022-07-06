Мировой судья московского района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.
Следственный комитет России попросил арестовать трех генералов МВД — Сергея Умнова, Алексея Семенова и Ивана Абакумова, которые являются фигурантами уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.